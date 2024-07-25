أعلنت السلطات اليمينة القبض على شاب أقدم على قتل والده بطريقة بشعة في جريمة هزت محافظة شبوة، حيث فتح النار على أبيه وهو في السيارة بجوار منزله، وهدّد كل من حاول إسعافه بقتله هو الآخر.

وقال مركز إعلام محافظة شبوة إن أفراد إحدى النقاط الأمنية للمدخل الجنوبي لمدينة "عتق" التابعة لمعسكر الأمن العام لشرطة شبوة، تمكنوا من إلقاء القبض على الجاني الذي أقدم على ارتكاب جريمة بقتل والده في مديرية "الصعيد".

وجاءت عملية القبض عقب متابعة وترصد للجاني، وتم تسليمه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى الأجهزة القضائية.

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وأشاد مدير عام شرطة شبوة العميد الركن فؤاد النسي، بجهود أفراد النقطة، مؤكدًا على مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي للجريمة والعمل على حفظ الأمن والاستقرار وضبط الخارجين عن النظام والقانون.

وأفادت مصادر محلية، في 8 يوليو الحالي، بمقتل المواطن "أحمد صالح مقهد بن جازع بن مذيب اليسلمي العولقي"على يد نجله" ناصر" في ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر أن الابن ظل يطلق النار على الأهالي لمنعهم من إسعافه، ما أدى لوفاته على الفور متأثرًا بجراحه.

وتشير التقديرات إلى أن جرائم العنف الأسري ازدادت بنحو 63% منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة، في 21 سبتمبر 2014م، وخلال سنوات الحرب، وصل العنف الأسري إلى أعلى مستوياته وتصدرت اليمن قائمة الدول العربية في ارتفاع نسبة هذا النوع من الجرائم، في مؤشر لمدى التصدّع في العلاقات الأسرية، جراء الحرب وتداعياتها الإنسانية والنفسية.