بجريمة بشعة.. ضربته وسرقته وتركته يموت في درجة حرارة أقل من صفر

اعترفت بريطانية أنها اعتدت على رجل مسن يعاني من مرض باركنسون، وسرقت منه دراجته وتركته ليموت في درجات حرارة تحت الصفر في بريستول.

وأكدت آن هوكينز، 41 عامًا، التي ظهرت عبر رابط الفيديو من السجن، اسمها وأجابت بـ "مذنبة" عندما تمت قراءة التهمة عليها.

وتم العثور على شادويك، 63 عامًا، فاقدًا للوعي في موقف السيارات بمتجر على طريق ستراتفورد في 22 يناير الماضي، دون دراجته، التي اعتاد على استخدمها كوسيلة للتنقل.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها الشرطة سابقًا شادويك وهو يقود دراجة سكوتر إلى نقطة صرف النقود في الساعات الأولى من الصباح مع امرأة ركبت في الجزء الخلفي للدراجة.

وبدا شادويك وهو يسحب النقود بينما كانت المرأة، التي بدت مضطربة تنتظره، ثم صعدا مرة أخرى على السكوتر وانطلقا بعيدًا.