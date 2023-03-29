سعوديون يسعون لإزالة 6 بلاطات من "درج سيلارون" الشهير بالبرازيل
يسعى شبان سعوديون، وبمبادرة شخصية منهم، لإزالة 6 بلاطات تحتوي عبارات إسلامية، بينها لفظ الجلالة، تداس بموقع سياحي شهير في البرازيل منذ سنوات.
وظهرت القصة للعلن أول مرة عام 2021، عندما سلط الضوء عليها اليوتيوبر السعودي المعروف، ثواب السبيعي، صاحب لقب "سائح تيوب"، قبل أن تجد استجابة من جمعيات ومنظمات إسلامية في البرازيل.
وتقع البلاطات الست في "درج سيلارون" الذي يعد من أشهر المعالم السياحية بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وتزينه آلاف البلاطات التي تضم صورًا فنية وعبارات تمثل الكثير من الثقافات العالمية.
وبعد نحو عامين على ظهور القضية للعلن عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تتم إزالة إلا بلاطة واحدة لحد الآن.
لكن السبيعي يقول إن جهود إزالة باقي البلاطات مستمرة، إلا أن القضية تحتاج مزيدًا من الوقت، إذ تواصل جمعيات ومنظمات إسلامية غير ربحية جهودها عبر تمويل ترميم الدرج بجانب إزالة تلك البلاطات.
وطلب السبيعي في أحدث ظهور وحديث له عن تلك القضية، مزيدًا من التروي من المهتمين بالقضية، سيما من شابين سعوديين آخرين مهتمين بها، وظهرا حديثًا في مقطع فيديو من على درج "سيلارون"، منتقدين عدم إزالة باقي البلاطات.
وبينما يجد عيسى عسيري وصديق سعودي آخر له، مؤيدين كثرًا لمطالبهما بإزالة البلاطات في مواقع التواصل الاجتماعي، حثهما السبيعي على مزيد من الصبر والتوقف عن إثارة القضية خشية ردود فعل سلبية حولها بين البرازيليين.
ويقول السبيعي إن البرازيل أزالت بلاطة تحمل عبارة "لاغالب إلا الله"، تقع في مقدمة الدرج، بينما تستمر الجهود لإزالة باقي البلاطات التي تقع في أماكن بعيدة عن مقدمة الدرج، مشيرًا إلى وجود معارضين برازيليين للإزالة.
وتجد تلك الجهود السعودية، مؤيدين كثرًا لها في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، بينما حظيت القضية عند ظهورها أول مرة باهتمام وسائل الإعلام البرازيلية وكثير من مواطني ذلك البلد الأمريكي الجنوبي.