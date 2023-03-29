سعوديون يسعون لإزالة 6 بلاطات من "درج سيلارون" الشهير بالبرازيل

يسعى شبان سعوديون، وبمبادرة شخصية منهم، لإزالة 6 بلاطات تحتوي عبارات إسلامية، بينها لفظ الجلالة، تداس بموقع سياحي شهير في البرازيل منذ سنوات.

وظهرت القصة للعلن أول مرة عام 2021، عندما سلط الضوء عليها اليوتيوبر السعودي المعروف، ثواب السبيعي، صاحب لقب "سائح تيوب"، قبل أن تجد استجابة من جمعيات ومنظمات إسلامية في البرازيل.