بايدن يتعرض لموقف محرج أثناء حفل تكريم ذكرى "مارتن لوثر كينغ" (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لزلة لسان محرجة أثناء حفل تكريم ذكرى ميلاد الناشط الراحل، مارتن لوثر كينغ.

وكان نسي بايدن البالغ من العمر 80 عامًا اسم زوجة ابن الزعيم الراحل، الناشطة "أرندريا ووترز كينغ" أثناء قيامه بالاحتفال بذكرى ميلادها خلال حفل التكريم، حيث يُصادف يوم الـ16 من يناير عيد ميلاد "أرندريا" مع يوم تكريم الزعيم الراحل "مارتن لوثر كينغ جونيور".

وكان طلب بايدن من الحضور غناء أغنية "Happy Birthday" لأرندريا كينغ، حيث قال: "زوجتي لديها قاعدة في عائلتنا، عندما يكون عيد ميلاد شخص، فهي تغني له عيد ميلاد سعيد".

وبالفعل بدأ الغناء ولكن عندما حان الوقت لكي يذكر اسمها، تمتم بايدن بدلاً من ذلك، ويبدو أنه كان يقول "فاليري" بدلاً من "أرندريا".

وعلى الفور، بدأ الحشد في الضحك حينما تمتم الرئيس بصوت عالٍ بالاسم غير الصحيح أثناء الحفل الذي أقيم في فندق The Mayflower Hotel بواشنطن.