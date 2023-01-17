بايدن يتعرض لموقف محرج أثناء حفل تكريم ذكرى "مارتن لوثر كينغ" (فيديو)
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لزلة لسان محرجة أثناء حفل تكريم ذكرى ميلاد الناشط الراحل، مارتن لوثر كينغ.
وكان نسي بايدن البالغ من العمر 80 عامًا اسم زوجة ابن الزعيم الراحل، الناشطة "أرندريا ووترز كينغ" أثناء قيامه بالاحتفال بذكرى ميلادها خلال حفل التكريم، حيث يُصادف يوم الـ16 من يناير عيد ميلاد "أرندريا" مع يوم تكريم الزعيم الراحل "مارتن لوثر كينغ جونيور".
وكان طلب بايدن من الحضور غناء أغنية "Happy Birthday" لأرندريا كينغ، حيث قال: "زوجتي لديها قاعدة في عائلتنا، عندما يكون عيد ميلاد شخص، فهي تغني له عيد ميلاد سعيد".
وبالفعل بدأ الغناء ولكن عندما حان الوقت لكي يذكر اسمها، تمتم بايدن بدلاً من ذلك، ويبدو أنه كان يقول "فاليري" بدلاً من "أرندريا".
وعلى الفور، بدأ الحشد في الضحك حينما تمتم الرئيس بصوت عالٍ بالاسم غير الصحيح أثناء الحفل الذي أقيم في فندق The Mayflower Hotel بواشنطن.
يُشار إلى أن مارتن لوثر كينغ هو زعيم أمريكي من أصول أفريقية وناشط سياسي وكان يطالب بإنهاء التمييز العنصري ضد السود في عام 1964 ، كما إنه حصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها.
واعتبر مارتن لوثر كينغ من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان، وأسس أيضًا "زعامة المسيحية الجنوبية" وهي حركة هدفت إلى الحصول على الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين في المساواة.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينسى فيها بايدن اسم شخص، كما إن ظهوره العام مليء بسلسلة من الزلات والاخفاقات التي رصدتها وسائل الإعلام أمام العالم.
وكان أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن سابقًا في لقب الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي، واصفًا إياه بـ "رئيس الوزراء"، بعد يوم من وصفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الرئيس".