أوباما يتفوق على توم هانكس في سباق جوائز "إيمي 2025"

فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بجائزة "أفضل راوٍ" ضمن حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية 2025، الذي أقيم في 7 سبتمبر، عن أدائه الصوتي في مسلسل الطبيعة "محيطاتنا" المعروض على منصة نتفليكس.

وتفوق أوباما في هذه الفئة على أسماء بارزة في عالم التوثيق والرواية، من بينهم الممثل توم هانكس عن مسلسل "الأمريكتان"، والسير ديفيد أتينبورو عن "كوكب الأرض: آسيا"، والنجم إدريس إلبا عن "محو: أبطال الحرب العالمية الثانية الملونين"، وفيبي والر-بريدج عن "الأخطبوط!".

ويُعد هذا الفوز هو الثالث لأوباما بجائزة إيمي، بعد أن حصل على جائزتين سابقتين عن عملين وثائقيين من إنتاج نتفليكس: "حدائقنا الوطنية العظيمة" العام 2022، و"العمل: ما نفعله طوال اليوم" العام 2023.

ورغم غيابه عن حفل توزيع الجوائز، فإن أوباما أصبح واحدًا من رئيسين أمريكيين فقط نالا جائزة إيمي، بعد الرئيس دوايت أيزنهاور الذي حصل على جائزة المحافظين العام 1956، إلا أن أوباما يظل الرئيس الوحيد الذي نافس وفاز في فئة تلفزيونية محددة.

ويركز مسلسل "محيطاتنا"، الذي عُرض لأول مرة في نوفمبر الماضي، على استكشاف العلاقة بين محيطات العالم وتنوعها البيئي، إلى جانب التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية.

أخبار ذات علاقة توم هانكس يكشف عن موقف "طريف" يتكرر مع المعجبين (صورة)

منذ مغادرته البيت الأبيض العام 2016، انخرط أوباما في مشاريع ثقافية وإعلامية من خلال شركة "هاير جراوند برودكشنز" التي أسسها مع زوجته ميشيل، والتي أنتجت عدة أعمال لصالح نتفليكس، من بينها فيلم "راستين" المرشح لجائزة الأوسكار.