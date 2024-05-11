لجذب العملاء.. ماكدونالدز تغري زبائنها بوجبات مُخفضة

نقلت وكالة "بلومبرغ" الجمعة عن مصدر قوله إن سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة تستعد لتقديم وجبات بسعر خمسة دولارات في مطاعمها الأمريكية لجذب عدد أكبر من العملاء المتضررين من التضخم إلى منافذها.

وقال تقرير الوكالة الذي نقلته "رويترز"، إن الوجبات قد تتضمن "ماك تشيكن" أو "ماك دابل"، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ومشروب.

وارتفعت أسهم الشركة 2.5% في تعاملات بعد الظهر عقب ظهور التقرير.