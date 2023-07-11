نصائح لمنع وفيات الأطفال في السيارات الساخنة

يتميز مناخ أغلب الدول العربية صيفًا بالجو الحار، وتتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين لا سيما في دول الخليج وفي كل من مصر والسودان والجزائر.

ومع اقترابنا من ذروة الحرارة في فصل الصيف، يصبح الجو حارًا جدًا في الخارج، بحيث يمكنك أن تقلي بيضة على صندوق سيارة مركونة في الشمس، وخلال هذه الفترة، يكون الأطفال خارج المدرسة، وتأخذ العائلات إجازات للاستمتاع بالرحلات.

ونتيجة لذلك، يتعرض الأطفال لإصابات خطيرة بسبب تركهم في سيارة ساخنة، وهي قصة تحدث كثيرًا حول العالم، حيث إن الكثير من الأهل يتركون أطفالهم الصغار في السيارة لساعات تحت أشعة الشمس، ما يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم.

إلا أن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه الأهل هو التفكير في أنه لا يمكن لهذا الأمر أن يحدث معهم. ففي السنوات الـ25 الماضية، توفي أكثر من 940 طفلًا بسبب ضربة الشمس؛ لأنهم تُركوا أو حوصروا في سيارة ساخنة.

وفي العام 2022 وحده، توفي 33 طفلًا بضربة شمس في السيارات. وهنا من المهم أن يدرك الجميع، أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس، وأن جميع الوفيات الناجمة عن السيارات ذات الحرارة المرتفعة كان يمكن الوقاية منها.

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