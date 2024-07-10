تشهد مدينة مومباي الهندية قريبًا حفل زفاف نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، وهو حدث ضخم سيؤدي إلى توقف حركة المرور في جزءٍ رئيسٍ من المدينة على مدار أربعة أيام من الاحتفالات الفخمة بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.

حفل زفاف أنانت أمباني، (29 عامًا)، وزوجته راديكا ميرشانت، (29 عامًا)، يتوج سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي استمرت طوال العام. وصرحت الشرطة أن هذا الزفاف يُعد "حدثًا عامًا" نظرًا لحضور شخصيات بارزة من الهند والعالم.

وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريلاينس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرًا ومنتصف الليل في الفترة من الـ12 إلى الـ15 من يوليو، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.

والتزم المنظمون الصمت بشأن من سيحضر، لكن من المتوقع أن يكون حدثًا مليئًا بنجوم المجتمع.

وفي الأسبوع الماضي، أحيا جاستن بيبر حفلًا أمام مئات الضيوف في حفل موسيقي خاص قبل الزفاف، كما التقط نجم موسيقى البوب الكندي الصور مع العروسين.

وفي مارس، غنت ريانا في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات غرب البلاد.

وحضر تلك الفعاليات بيل غيتس ومارك زوكربيرج و 1200 ضيف، وفي شهر مايو، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة قبل الزفاف بحضور 800 ضيف منهم نجوم من بوليوود، ومن لاعبي الكريكيت.