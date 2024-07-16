فاكهة محظورة على متن الطائرات.. ما السبب؟

يُحظر تناول لب فاكهة جوز الهند الاستوائية على متن الطائرات؛ بسبب خطر الاشتعال الذاتي الذي تشكله، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتعتبر هذه الفاكهة ضمن العناصر المحظورة على متن الطائرات، بالإضافة إلى الأدوات الحادة والأسلحة والسوائل فوق 100 مل.

وبينما يُسمح للمسافرين بإحضار وجبات خفيفة وسندويشات وفواكه صلبة في حقائبهم، يُمنع لب جوز الهند تمامًا في الطائرات.

ويقول خبراء إنه يُسمح بحمل فاكهة جوز الهند بشكلها الكامل، إلا أن اللب الأبيض داخلها يُعتبر خطيرًا، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الزيت، ما يجعله قابلاً للاشتعال، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا في حال تعرضه للحرارة.

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وتدرج شركات الطيران لب جوز الهند ضمن العناصر المحظورة في الأمتعة اليدوية، ويصنف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لب جوز الهند المجفف كسلعة خطرة من الدرجة الرابعة بسبب قابليتها للاشتعال.

ويقول مختصون إن غبار فاكهة جوز الهند يمكن أن يشتعل بشرارة واحدة، وإن تحلل الدهون فيه يمكن أن يؤدي إلى خطر الاشتعال الذاتي.