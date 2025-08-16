اليمن.. "جلسة صلح" عائلية تتحول إلى مجزرة

أردى مسلح حوثي زوجته وخالها قتيليْن وأصاب آخرين من أفراد عائلتها، بعد أن أطلق عليهم النار، إثر فشله في إعادتها إلى منزله، شمال شرق محافظة الضالع، التي تقع أجزاء منها تحت قبضة الميليشيا الحوثية، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الجاني كان مجتمعاً مع أهل زوجته، وهي ابنة عمه، في منزل أسرتها، أثناء جلسة وساطة عائلية لمحاولة إنهاء الخلاف بينهما وإعادتها إليه، في منطقة "العوابل" بمديرية جُبَن، بمحافظة الضالع.

وذكرت المصادر، أن النقاشات في الاجتماع الأسري لم تكن في صالح الزوج، ما حال دون موافقة الزوجة على العودة إلى منزله، الأمر الذي أدى إلى غضب الزوج ليفتح النار من سلاحه الشخصي عليها وعلى بعض الحاضرين، مشيرة إلى مقتل الزوجة وخالها وإصابة والدتها وخالتها بجراح بليغة، فيما فرّ الجاني المسلح إلى منطقة مجهولة.

وتأتي هذه الحادثة المروّعة، بعد ساعات من إقدام شاب يمني بمحافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، على قتل والده وفصل رأسه عن جسده بعد خلافه معه، ومحاولة الجاني الفرار إلى المناطق الجبلية، غير أن أقاربه لحقوا به وتمكنّوا من قتله.

وخلال الأعوام الأخيرة، ارتفعت معدلات الجرائم الأسرية في مختلف أرجاء البلاد، وسط تحذيرات من تأثيراتها المنعكسة مستقبلاً على تماسك المجتمع، فيما تشير منظمة الصحة العالمية إلى حاجة 7 ملايين يمني إلى الدعم والعلاج النفسي، جراء استمرار النزاع المسلح.

من جهتها، قالت "الشبكة اليمنية" للحقوق والحريات، إن العام الجاري، شهد أعلى نسبة لجرائم القتل والعنف الأسري في اليمن؛ إذ سجلت المنظمة المحلية خلال النصف الأول من العام، مقتل 123 شخصاً وإصابة 46 آخرين، في 14 محافظة مختلفة.