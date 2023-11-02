عروض أوبرا "تحت الأرض" في خاركيف الأوكرانية
يتطلع مطربو الأوبرا في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا للعودة إلى المسرح بعد مضي أكثر من 20 شهراً من الحرب الروسية، من خلال تقديم عروضهم في قبو مسرحهم ليكونوا في مأمن من خطر الغارات الجوية الروسية.
وكانت خاركيف، ثانية أكبر مدن أوكرانيا، قد منعت إقامة الفعاليات العامة الحاشدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط عام 2022.
وتتعرض المدينة للاستهداف بانتظام، بصواريخ يمكن أن تصيب الهدف في 45 ثانية فقط من توقيت إطلاقها من الحدود الروسية الواقعة على بعد 30 كيلومترا.
وقام مسرح أوبرا وباليه خاركيف الأكاديمي بتجهيز قاعة تحت الأرض، تحتوي على مسرح وحفرة مؤقتة للأوركسترا وصفوف من المقاعد بعد توقف العروض على المسرح بسبب المخاطر.
ورغم قرب خاركيف من الحدود الروسية لم تحتلها القوات الروسية مطلقاً، لكن بعض مناطق المدينة، خصوصا الأحياء الواقعة في الشمال الشرقي والأقرب إلى الحدود الروسية، تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف والضربات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام والمدير الفني للمسرح، إيهور تولوزوف، أن المسافة إلى الحدود قصيرة جداً لدرجة أن الصواريخ يمكن أن تسقط في المدينة وتنفجر قبل تشغيل صفارات الإنذار.
وفي وقت سابق، أعلن عمدة المدينة بناء مدرسة تحت الأرض للأطفال، لضمان أمانهم أثناء الدراسة وحمايتهم من خطر الصواريخ.
وتستعد المدينة الآن لمواجهة شتاء ثانٍ خلال فترة الحرب، وتخشى أن تستهدف روسيا شبكة الكهرباء الوطنية، وغيرها من البنية التحتية الحيوية للطاقة ما قد يؤدي إلى انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي.
ورغم المخاوف والغارات الجوية المتكررة، يقول مسؤولون إن العديد من السكان عادوا إلى خاركيف منذ فرارهم في بداية الحرب، وإن عدد السكان الحالي في المدينة يقارب 1.2 مليون شخص بينما كان قبل الحرب 1.4 مليون نسمة.
وقالت عضوة في فرقة الأوبرا: "إن الأمر أشبه بالاحتفال، إذ يمكن الآن تقديم عروض الأوبرا بأمان لسكان مدينة خاركيف، ويمكن للناس أن يشعروا بالأمان، كما يمكننا أن نهديهم أغانينا وعروضنا وندخل السعادة إلى حياتهم في هذا الوقت العصيب بالنسبة لبلادنا ولمدينتنا".