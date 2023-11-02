عروض أوبرا "تحت الأرض" في خاركيف الأوكرانية

وتتعرض المدينة للاستهداف بانتظام، بصواريخ يمكن أن تصيب الهدف في 45 ثانية فقط من توقيت إطلاقها من الحدود الروسية الواقعة على بعد 30 كيلومترا.

وقام مسرح أوبرا وباليه خاركيف الأكاديمي بتجهيز قاعة تحت الأرض، تحتوي على مسرح وحفرة مؤقتة للأوركسترا وصفوف من المقاعد بعد توقف العروض على المسرح بسبب المخاطر.

ورغم قرب خاركيف من الحدود الروسية لم تحتلها القوات الروسية مطلقاً، لكن بعض مناطق المدينة، خصوصا الأحياء الواقعة في الشمال الشرقي والأقرب إلى الحدود الروسية، تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف والضربات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام والمدير الفني للمسرح، إيهور تولوزوف، أن المسافة إلى الحدود قصيرة جداً لدرجة أن الصواريخ يمكن أن تسقط في المدينة وتنفجر قبل تشغيل صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة المدينة بناء مدرسة تحت الأرض للأطفال، لضمان أمانهم أثناء الدراسة وحمايتهم من خطر الصواريخ.

وتستعد المدينة الآن لمواجهة شتاء ثانٍ خلال فترة الحرب، وتخشى أن تستهدف روسيا شبكة الكهرباء الوطنية، وغيرها من البنية التحتية الحيوية للطاقة ما قد يؤدي إلى انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي.