نقابة الموسيقيين تشطب عضوية 3 فنانين مصريين نهائيًا.. ما القصة؟

أثار إعلان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، شطب عضوية 3 أعضاء من فئة الأداء الصوتي داخل نقابة الموسيقيين، دون ذكر أسمائهم، بعد رصد مخالفات جسيمة لهم، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شملت تساؤلات عدة حول هوية المغنين المقصودين.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع مصدر مسؤول من داخل نقابة المهن الموسيقية في مصر، لتوضيح هوية المغنين المعنيين بشطب عضويتهم من النقابة، قال إن النقيب مصطفى كامل وحده هو من يعلم هوية المغنين الصادر ضدهم قرار الشطب النهائي، مشيرًا إلى أن الأسماء قد تتضح في الساعات القليلة المقبلة، على حد قوله.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار النقيب مصطفى كامل بشطب عضوية 3 مغنين من فئة الأداء الصوتي في نقابة الموسيقيين، يعني أنه لن يستطيع أي من الأسماء المعنية مزاولة نشاطاتهم الغنائية في مصر بأي شكل من الأشكال، لافتًا إلى أن القرار لا رجعة فيه، وفق تعبيره.

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وبيّن المصدر أيضًا، أنه لن تكون هناك أي مفاوضات بشأن العدول عن قرار الشطب مع نقابة الموسيقيين، مؤكدًا أنه يحق للمغنين المشطوبين اتخاذ خطوات قضائية ضد النقابة، للبت في قرار الشطب الذي سيكون ساريًا بمجرد إعلان النقيب مصطفى كامل عن أسمائهم، في الساعات المقبلة، على حد تعبيره.

وكان النقيب مصطفى كامل، قد أصدر بيانًا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أكد فيه شطب عضوية 3 مغنين نهائيًا من فئة الأداء الصوتي داخل نقابة الموسيقيين، بعد رصد ارتكابهم مخالفات جسيمة في حفلاتهم الغنائية بالقاهرة والمحافظات الأخرى، على وجه الخصوص، في حفلات الساحل الشمالي.

وأكد النقيب في بيانه أن المغنين الثلاثة المشطوبين، قد خالفوا التوقيع على سحب فيديوهاتهم الصادرة منهم قبل توليه قيادة نقابة الموسيقيين، قائلًا إنهم خالفوا إقرارهم بعدم أدائها مجددًا، لافتًا أنه طالب بتحرير المحاضر ضد المخالفين في جميع المخالفات الصادرة عنهم، ومؤكدًا على إحالة مرتكبي المخالفات للتحقيق، مع توقيع غرامات مالية غير مسبوقة ضدهم، حسب بيانه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه تمت إحالة المغنيين الشعبيين رضا البحراوي ومحمود الليثي للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، فيما تم رصده من مخالفات مرتكبة في حفلاتهم الغنائية الأخيرة، في حين ألمحت آراء إعلامية مطلعة إلى أنه من المرجح أن يكون الاسم الثالث المشطوب هو مغني المهرجانات حمو بيكا.