قتيل بتصادم حافلة سياحية بقطار في روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ، أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون عندما اصطدمت حافلة سياحية بقطار شحن في منطقة لينينغراد، وفقا لـ"رويترز".

وفي سياق منفصل كانت استهدفت أوكرانيا، ليل الأحد، محطة قطارات رئيسة جنوبي روسيا، في إطار خططها لضرب وتدمير البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، وفق مصادر عسكرية.

وقالت الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة "فولغوغراد" جنوبي روسيا نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

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وقالت إدارة المنطقة على تطبيق "تيليغرام" نقلاً عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة "فولغوغراد"، إن طائرة مسيّرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار "أرشيدا".

وقالت الإدارة: "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بشريط السكك الحديدية".



