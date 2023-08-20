تقرير إسرائيلي يحذر من احترار البحر وتدهور الشعب المرجانية في إيلات
حذرت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، في تقرير لها، من تدهور الشعب المرجانية في بحر إيلات نتيجة زيادة معدلات احترار المياه، وفق ما أوردت صحيفة "المونيتور".
ونقلت الصحيفة عن تقرير للوزارة أن "تغير المناخ وزيادة حرارة مياه البحر وتراكم المواد الملوِّثة والعواصف الشديدة وانتشار الأمراض كلها أمور تنذر بتدهور الشعب المرجانية فيه".
ووفقًا لبيانات المجموعة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن احترار مياه بحر إيلات يماثل 2.5 ضعف المعدل العالمي.
وطالب دعاة حماية البيئة في إسرائيل بتشديد القيود على شحن النفط في خليج إيلات.
ودعت وزارة حماية البيئة سلطات التخطيط الإسرائيلية لتقليل البناء على الخط الساحلي والاستفادة بشكل مكثف من الأبحاث العلمية لتحديد السياسة البيئية للحفاظ على الشعب المرجانية في خليج إيلات.
وأكدت الوزارة أنها ستعارض أي جهود لزيادة شحن النفط عبر موانئ إيلات وعسقلان.
وبحسب التقرير، فإن "الشعب المرجانية في إيلات تعد كنزا عالميًّا يتأثر بتغيرات المناخ والأحوال الجوية المتطرفة التي تلحقها بالأضرار".
المصدر: صحيفة "المونيتور" الأمريكية