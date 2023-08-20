تقرير إسرائيلي يحذر من احترار البحر وتدهور الشعب المرجانية في إيلات‎

حذرت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، في تقرير لها، من تدهور الشعب المرجانية في بحر إيلات نتيجة زيادة معدلات احترار المياه، وفق ما أوردت صحيفة "المونيتور".

ونقلت الصحيفة عن تقرير للوزارة أن "تغير المناخ وزيادة حرارة مياه البحر وتراكم المواد الملوِّثة والعواصف الشديدة وانتشار الأمراض كلها أمور تنذر بتدهور الشعب المرجانية فيه".

ووفقًا لبيانات المجموعة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن احترار مياه بحر إيلات يماثل 2.5 ضعف المعدل العالمي.