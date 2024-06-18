وفاة الناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي

توفي الناقد السينمائي والإعلامي التونسي خميس الخياطي، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وولد الخياطي في ولاية الكاف في تونس، وحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من فرنسا، حول سينما صلاح أبو سيف.

عمل حتى تقاعده في إذاعة فرنسا الثقافية، وقدم برنامجًا حول السينما في قناة "تونس 7"، وكتب العشرات من المقالات النقدية السينمائية.

وصدر للناقد الراحل أكثر من 15 كتابًا باللغتين العربية والفرنسية، منها: فلسطين والسينما، النقد السينمائي (1982)، عن السينما المصرية (1985)، صلاح أبو سيف (1995)، يائسًا من الصورة (2002)، تسريب الرمل (2006)، أيام قرطاج السينمائية الذاكرة الخصبة (2016).. وغيرها.