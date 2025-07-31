كلمات أوزي أوزبورن عن تايلور سويفت تعود للواجهة بعد رحيله

عادت إلى الواجهة قصة مؤثرة من عام 2014 جمعت بين نجم الهيفي ميتال الراحل أوزي أوزبورن، والمغنية العالمية تايلور سويفت، وذلك بعد وفاة أوزبورن في 22 يوليو 2025 عن عمر ناهز 76 عامًا.

ورغم شهرته بكونه رمزًا للتمرد والظلام في عالم الموسيقى، فقد أعرب أوزبورن في أحد المواقف عن إعجابه الكبير بسويفت، واصفًا إياها بأنها "نجمة حقيقية".

وروت زوجته، شارون أوزبورن، هذه القصة خلال حلقة من برنامج The Talk عام 2014، عندما كانت سويفت ضيفة في البرنامج. وذكرت شارون أن اللقاء كان صدفة خلال رحلة تسوق، ورغم أن اللقاء كان وجيزًا، إلا أن تأثيره على أوزبورن كان واضحًا. وقالت شارون: "أوزي قال لي: أخيرًا، من بين كل الفنانين الجدد، وجدت نجمة حقيقية".

ولم يكتفِ أوزي بهذا، بل شبه تايلور سويفت ببعض أيقونات الجمال والأناقة في التاريخ، قائلاً: "إنها مثل غريس كيلي وأودري هيبورن مجتمعين في شخص واحد". وأضاف أن سويفت تمتلك هالة من الرقي والموهبة الصادقة لم يجدها في أي فنان آخر.

أما تايلور سويفت، فقد تأثرت كثيرًا بهذا الإطراء، ووصفت كلمات أوزبورن بأنها "أحلى ما قيل لها على الإطلاق"، لكنها مازحت بالقول إنه لم يقل الكثير أثناء لقائهما؛ لأنه كان "مشغولًا بالتحديق بها"، حسب ما قالت شارون.

واكتسبت هذه القصة بُعدًا عاطفيًّا أكبر بعد وفاة أوزبورن مؤخرًا، والتي جاءت بعد أسابيع فقط من حفله الوداعي الأخير في ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام، إنجلترا، بحضور أكثر من 42 ألف متفرج. وقد اجتمع أوزي للمرة الأخيرة مع زملائه الأصليين في فرقة بلاك ساباث: توني أيومي، جيزر باتلر، وبيل وارد.

