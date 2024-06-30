تصريح صادم.. الفنان المصري إدوارد يتمنى "موت الفجأة" (فيديو)

صدم الفنان إدوارد متابعيه بنيته التي صرح بها وهي موت الفجأة كنهاية لحياته، مبررًا الأمر بأنه لا يريد أن يسبب الأذى لمن حوله ولا سيما أفراد أسرته.

وقال الفنان المصري الذي اشتهر بخفة الظل والكوميديا في لقاء تلفزيوني، إنه لا يعرف ما إذا كان من الجائز أن يطلب من الله تحقيق هذه الأمنية أم لا؟.

وأضاف إدوارد أن تحقيق هذه الأمنية يعد "نعمة" كبيرة؛ لأنه لن يرى أولاده يتعذبون بسبب مرضه أو معاناته، موضحًا أنه لا يتمنى ذلك الآن بل عندما تتقدم به السن.