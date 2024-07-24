بعد غياب دام ما يقرب من 4 سنوات عن السينما، كشف الفنان عمرو سعد كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الغربان" أو The Crows، مؤكدًا أنه ذو طابع عالمي.

وعلق عمرو سعد عبر حسابه في إنستغرام قائلًا "بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما كنت محظوظًا بعودة تعوض عن الغياب ده، إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيًا بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات".

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وأضاف: "الفيلم العالمي the crows هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لاثنتي عشرة لغة".

وتابع "سينتهي المخرج ياسين حسن من التصوير والمونتاج، ويكون جاهزًا للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025، علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم، والذي سأعلن عنه قريبًا جدًا".

وكان عمرو سعد قدم فيلم "حملة فرعون" 2019، والذي دار في أجواء من التشويق والحركة حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه.