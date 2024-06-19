حوامات الجيش السوري تتدخل لإخماد حريق ضخم في منطقة الغاب

تدخلت حوامات الجيش السوري، للمساعدة في إطفاء حريق ضخم نشب في الحراج الجبلية الواقعية بين قريتي نبع الطيب وعناب في منطقة الغاب، منذ مساء أمس الثلاثاء الـ19 من يونيو، وما زال مستعرًا حتى الآن.

وقال مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، المهندس أوفى وسوف، لوكالة "سانا" الرسمية، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 90% من الحريق، فيما لا تزال بعض بؤر النيران مشتعلة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

واضطرت فرق الإطفاء التي هرعت من مختلف المناطق المجاورة، للاستنجاد بحوامات الجيش السوري، من أجل الوصول إلى السفوح الجبلية التي تعذر وصول آليات الإطفاء إليها.