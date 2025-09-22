وفاء عامر تكشف أسرار مثيرة في قضية إبراهيم شيكا لاعب الزمالك (فيديو)

خرجت الممثلة المصرية وفاء عامر عن صمتها وظهرت في الإعلام لأول مرة للتحدث صراحة وبشكل مباشر عن اتهامها في قضية الاتجار بالأعضاء المرتبطة بلاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا.

وقالت وفاء عامر، في حوار متلفز، إن علاقتها بإبراهيم شيكا بدأت عندما اتصل بها بعض الصحفيين على السوشال ميديا وعرضوا عليها حالة لاعب يدعى إبراهيم شيكا مريض سرطان محتاجين يتعالج ولانه غير مقيد في الزمالك يحتاج للدعم.

وأضافت: "تحدثت معه عبر اللايف وطلبت منه إرسال المستندات اللازمة، ولأن شعره كان طويلاً ساورني الشك في أنه قد يكون مخادعاً إلا أن المستندات أثبتت صدقه بعدما أرسلت الورق لقريبي في أمريكا والذي أبلغني أنه لديه شيء شرس وكان يفترض أن يجري تحويل مسار".

وأردفت: "سألته لماذا لم تجري تحويل مسار فبرر ذلك برغبته في إكمال حلمه بأن يصبح لاعب كرة مشهور، كان لديه أمل، ولكن أصبح حلمه بدلاً من أن يصبح لاعب كرة مقتصراً على أن يعيش فقط".

وأكدت وفاء عامر أنها حضرت عملية واحدة فقط مع إبراهيم شيكا وظهرت إلى جواره في مقطع مصور لمرة وحيدة، وبشهادة الجميع، خلال إجرائه تحويل المسار.

وشددت على أن مصر كلها مراقبة بالكاميرات والاتصالات الهاتفية متابعة من الدولة ويمكن الكشف على كل ما تدلي به من معلومات حول الاتهامات الموجهة إليها للتأكد من صدقها.