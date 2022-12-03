ماذا يحدث في دماغك عندما تغضب؟

كشف تقرير فرنسي، عن التغييرات التي تحدث في الدماغ وعلى هرمونات الجسم، عند شعور الإنسان بحالة من الغضب، وانعكاس ذلك على السلوك.

وبحسب موقع "nospensees"، فإنه "عند الغضب تحدث في الدماغ تفاعلات تلقائية تحدد ما تشعر به والطريقة التي تتصرف بها نتيجة لذلك".

وذكر التقرير، أن "الغضب يغيّرنا ويضعنا في مواجهة أشخاص آخرين، ويجعلنا نلجأ لخيارات لا بمكن أن نختارها في الظروف العادية أبدًا".

وأضاف أن "الغضب رد فعلٍ انفعالي يحدث عندما نشعر بالظلم أو بالتهديد، وبالتالي فإنه يقودنا إلى الرد لحماية أنفسنا والدفاع عنها، لتجنب نوع معيّن من الضيق والانزعاج وعدم الراحة، أو للحصول على فائدة ما. يعني أن الغضب انفعال ضروري ومفيد، لأنه يجعلنا قادرين على التفاعل ويسمح لنا بوضع حدود".