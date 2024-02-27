انسحاب الأمير ويليام من مناسبة عائلية يثير القلق على صحة كيت (صور)

وانتشرت شائعات تؤكد أن غياب الأمير ويليام جاء لأسباب عائلية، مشيرين إلى أن حالة زوجته الأميرة كيت الصحية انتكست، بعد أن خضعت مؤخرا لعملية جراحية في البطن.

وبحسب "ديلي ميل" ستبقى الأميرة كيت بعيدة عن الارتباطات الملكية الرسمية حتى بعد عيد الفصح لتتعافى، أما بالنسبة للملك تشارلز، فقد ظهر في قلعة وندسور في وقت سابق من اليوم لكنه غادر قبل بدء حفل التأبين.

وقسطنطين هو الأب الروحي للأمير ويليام، وأكدت مصادر ملكية إن الأمير اتصل بالعائلة المالكة اليونانية للاعتذار، إذ كان من المقرر أن يلقي قراءة شعبية مخصصة للجنازات.

وقال مصدر ملكي من داخل القصر إن "لا صلة بين انسحاب ويليام من حفل التأبين وصحة والده الملك".

واللافت في حفل التأبين كان حضور الأمير أندرو، إذ ظهر في مقدمة وفد أعضاء العائلة الملكية متوسطا سارة، دوقة يورك وابنته الأميرة بياتريس، إلى جانب زوجها إدواردو مابيلي موزي.