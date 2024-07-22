هاجم المخرج التونسي الطاهر عيسى بن العربي التلفزيون الوطني في بلاده؛ بسبب ما أسماه "غياب الثقافة المسرحية" عن صناعها، وتقصيرهم الشديد في تسليط الضوء على العروض المسرحية العديدة.

وأوضح الطاهر عيسى أن تونس تشهد حركة مسرحية لافتة، لكنها لا تصل إلى عموم الجمهور؛ بسبب تقصير الإعلام المرئي في القيام بدوره.

وقال في تصريحات إذاعية محلية: "إننا لو نزلنا الشارع وسألنا المارة من الجمهور العادي عن أسماء رموز المسرح التونسي مثل الفاضل الجعايبي، لوجدنا أن أحدًا لا يسمع به".

وبالنسبة لمسرحيته "رقصة سماء" التي تُعرض حاليا، أشار إلى أنها مأخوذة عن رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية إليف شافاك.

وأوضح أنه على عكس التيار السائد في المسرح التونسي، يفضل الاشتغال على خشبة تعج بطاقم التمثيل ولا تقتصر على مجرد خمس أو ست ممثلين بحد أقصى.

وتجمع المسرحية عددًا من الممثلين المسرحيين المحترفين، تتقدمهم الممثلة منى نورالدين، إضافة إلى هاجر حمودة، وخالد الزيدي، ولزهر الفرحاني، وعبد الكريم البناني، وشيماء الزعزاع، وحمزة الورتتاني.

وتدور قصة المسرحية حول شخصية "هالة"، وهي امرأة مسجونة في عالم العائلة تؤمن بالتضحية من أجل زوجها، ولكنها تكتشف أنّ جوهر الحبّ أعمق كثيرًا من العادات والأعراف الاجتماعية، فتعيش حالة من التمزّق بين الموجود والمنشود، وبين عالم المثل والواقع الذي تعيشه.