لماذا طرد الملك تشارلز هاري وميغان من منزلهما؟

وكان الملك تشارلز قد أصدر إخطارًا لدوق ودوقة ساسكس طالبهما فيه بإخلاء منزلهما في بريطانيا، وهي خطوة أيدتها زوجته كاميلا وابنه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار كان صعبًا على الملك تشارلز، خاصة أنه كان حريصا على عدم إشعال نار خلافات العائلة المستمرة، إلا أنه شعر أن هاري قد تجاوز حدوده بادعاءات مزيفة بمسلسله الوثائقي، وكتاب مذكراته.