لماذا طرد الملك تشارلز هاري وميغان من منزلهما؟
كشفت تقارير صحفية بريطانية جديدة عن السبب وراء قرار طرد الملك تشارلز ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من منزلهما في بريطانيا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السبب يرجع إلى الانتقادات المتكررة التي وجهها الأمير هاري، لزوجة أبيه كاميلا في كتاب مذكراته Spare.
وكان الملك تشارلز قد أصدر إخطارًا لدوق ودوقة ساسكس طالبهما فيه بإخلاء منزلهما في بريطانيا، وهي خطوة أيدتها زوجته كاميلا وابنه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.
وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار كان صعبًا على الملك تشارلز، خاصة أنه كان حريصا على عدم إشعال نار خلافات العائلة المستمرة، إلا أنه شعر أن هاري قد تجاوز حدوده بادعاءات مزيفة بمسلسله الوثائقي، وكتاب مذكراته.
وذكر تقرير آخر لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الملك تشارلز غضب من الاتهامات المستمرة لزوجته كاميلا، حيث قال الأمير هاري إنها كانت مسؤولة عن تسريب القصص إلى وسائل الإعلام من أجل تحسين صورتها، كما أشار إليها على أنها "شريرة" في مقابلات تلفزيونية.
وكشف هاري في مذكراته أنه توسل هو وشقيقه وليام إلى والدهما الملك تشالز بعدم الزوج من كاميلا.
وقال مصدر للصحيفة إن الاتهامات الواردة في مذكرات الأمير هاري تسببت في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقته بوالده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.
وأضاف المصدر: "لقد كانت القشة الأخيرة، كان هاري يدرك جيدًا كيف ستكون كاميلا خطًا أحمر بالنسبة لوالده، ولكنه تجاهل الأمر، لذا شعر الملك أنه تجاوز الحدود".
ومنحت الملكة الراحلة إليزابيث، هاري وميغان منزل "فروغمور" الريفي المكون من 5 غرف كهدية لهما بعد زفافهما عام 2018، وأجرى الثنائي آنذاك تعديلات على المنزل بأكثر من مليون دولار، إلا أنهما أمضيا فيه 6 أشهر فقط قبل انفصالهما عن العائلة المالكة عام 2020.