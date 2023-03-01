شاكيرا: "قبلت الخسارة".. وتتوعد عشيقة بيكيه بمكان في جهنم
تحدثت المغنية الكولومبية شاكيرا، عن حالها بعد انتهاء علاقتها بوالد طفليها لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه في مقابلة جديدة مع الصحفي انريكيه اسيفيديو.
وأكدت شاكيرا (47 عامًا) في المقابلة التي عرضتها إحدى القنوات المكسيكية أنها أصبحت "أقوى" منذ انفصالها عن بيكيه في يونيو الماضي، بعد علاقة دامت 11 عامًا.
وقالت شاكيرا: "زادت ثقتي بنفسي بعد الانفصال، وأصبحت لبؤة مسؤولة على طفلين "ساشا وميلان".
وشرحت: "ظننت أن المرأة تحتاج رجلًا لتصبح كاملة، وحلمت بعائلة سعيدة فيها أب وأم وأبناء يعيشون تحت السقف نفسه، لكن لا أحد يستطيع تحقيق جميع أحلامه، فالحياة عوضتني بطفلين رائعين يملآن حياتي".
وأضافت: "اعتمدت خلال سنوات حياتي الماضية على الرجال عاطفيًّا، ووقعت في الحب، لكن اليوم فهمت القصة من منظور آخر. فأنا كاملة بمفردي".
وتابعت: "عندما تضطر المرأة لمواجهة معارك الحياة، تصبح أقوى. لقد قبلت الخسارة، وأصبحت على يقين بأن الحياة لا تجلب لنا دائمًا ما نريد. أريد أن أكون قدوة لطفلي".
وأنهت شاكيرا حديثها: "لم أكن أعلم أنني قوية، لطالما اعتقدت أنني أكثر هشاشة".
شاكيرا تهاجم حبيبة بيكيه
وخلال المقابلة هاجمت شاكيرا بشكل "غير مباشر" عشيقة بيكيه الجديدة كلارا شيا، قائلة: "هناك مكان في جهنم مهيأ للنساء اللواتي لا يقدمن الدعم لبعضهن بعضًا".
وكان بيكيه (39 عامًا) أعلن ارتباطه رسميًّا بكلارا شيا (23 عامًا) الشهر الماضي، بصورة رومانسية تجمعهما نشرها عبر حسابه الموثق في إنستغرام.
وكانت عدة مصادر صحفية أكدت أن بيكيه كان على علاقة بشيا قبل انفصاله عن شاكيرا، كما قيل أيضا إن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها عندما لاحظت أن أحدهم تناول كمية كبيرة من مربى التوت الخاص بها عندما كانت غائبة عن المنزل، وهو "الطعام" الذي لا يتناوله بيكيه نهائيًّا.