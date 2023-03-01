شاكيرا: "قبلت الخسارة".. وتتوعد عشيقة بيكيه بمكان في جهنم

تحدثت المغنية الكولومبية شاكيرا، عن حالها بعد انتهاء علاقتها بوالد طفليها لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه في مقابلة جديدة مع الصحفي انريكيه اسيفيديو.

وأكدت شاكيرا (47 عامًا) في المقابلة التي عرضتها إحدى القنوات المكسيكية أنها أصبحت "أقوى" منذ انفصالها عن بيكيه في يونيو الماضي، بعد علاقة دامت 11 عامًا.

وقالت شاكيرا: "زادت ثقتي بنفسي بعد الانفصال، وأصبحت لبؤة مسؤولة على طفلين "ساشا وميلان".

وشرحت: "ظننت أن المرأة تحتاج رجلًا لتصبح كاملة، وحلمت بعائلة سعيدة فيها أب وأم وأبناء يعيشون تحت السقف نفسه، لكن لا أحد يستطيع تحقيق جميع أحلامه، فالحياة عوضتني بطفلين رائعين يملآن حياتي".