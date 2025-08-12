وفاة رضيعة بعد ختانها يثير الغضب في غامبيا

تُحقق الشرطة في دولة غامبيا، الواقعة غربي أفريقيا، في واقعة وفاة رضيعة عمرها شهر واحد، يُعتقد أنها حدثت بسبب ختان الإناث.

وقالت الشرطة، أمس الاثنين: "تشير النتائج الأولية إلى خضوع الرضيعة المزعوم لعملية ختان، ثم إصابتها لاحقا بنزيف حاد".

وتم الإعلان عن وفاة الرضيعة فور وصولها لمستشفى قرية ويلينجارا، يوم الأحد الماضي.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال امرأتين على صلة بالقضية، وأنه جارٍ تحقيق مفصل لمعرفة سبب وفاة الرضيعة.

يشار إلى أن ختان الإناث غير قانوني في غامبيا، وهي دولة صغيرة محاطة بالسنغال، ويبلغ تعداد سكانها 3 ملايين، منذ عام 2015.

ورغم اعتبار الختان انتهاكًا لحقوق الإنسان على مستوى العالم، فإنه يُمارس في 94 دولة حول العالم، وذلك بحسب منظمة المساواة الآن "إكواليتي ناو" الحقوقية.

ويحظر القانون في نحو 60% من هذه الدول، إجراء عمليات الختان ولكنه لا يزال مستمراً لأسباب ثقافية، وغالبًا ما يتم إجراء العملية على يد معالجين تقليديين خارج المنشآت الطبية.

وأثارت وفاة الرضيعة غضبًا عامًّا في غامبيا، وتطالب منظمات حقوقية الحكومة بتشديد التطبيق الضعيف للقانون ضد ختان الإناث.

من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تلك الممارسة ليس لها أي مبرر ثقافي أو تقليدي.