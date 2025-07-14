كاتس: إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا
logo
منوعات

حادث مروع في الجزائر.. إصابة 25 بانقلاب حافلة

حادث مروع في الجزائر.. إصابة 25 بانقلاب حافلة
تعبيرية المصدر: iStock
مصطفى القياس
مصطفى القياس
14 يوليو 2025، 3:27 م

سجلت ولاية البليدة، شمالي الجزائر، اليوم الاثنين، حادث سير مروعًا نتج عن انحراف وانقلاب حافلة كانت تسير في رحلة سياحية، أسفر عن إصابة 25 فردًا إصابات متنوعة، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وبحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حي تراديين في بلديتي حمام ملوان وبوقرة في ولاية البليدة، وقدمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات اللازمة لجميع المصابين، وتم نقل 9 منهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم، في حين نُقل 16 آخرون يعانون صدمة نفسية إثر وقوع  الحادث إلى أحد مراكز الاستشفاء الخاصة.

أخبار ذات علاقة

مصر.. 13 إصابة في انقلاب عربة تقلّ عمالاً زراعيين

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا في الحادث، لكشف ملابساته وأسباب انحراف وانقلاب الحافلة، لا سيما أنه سيتم استجواب سائق الحافلة، مع الاستماع إلى شهادات الشهود والمصابين بشأن الحادث، وفق صحف محلية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC