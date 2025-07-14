حادث مروع في الجزائر.. إصابة 25 بانقلاب حافلة

سجلت ولاية البليدة، شمالي الجزائر، اليوم الاثنين، حادث سير مروعًا نتج عن انحراف وانقلاب حافلة كانت تسير في رحلة سياحية، أسفر عن إصابة 25 فردًا إصابات متنوعة، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وبحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حي تراديين في بلديتي حمام ملوان وبوقرة في ولاية البليدة، وقدمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات اللازمة لجميع المصابين، وتم نقل 9 منهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم، في حين نُقل 16 آخرون يعانون صدمة نفسية إثر وقوع الحادث إلى أحد مراكز الاستشفاء الخاصة.

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا في الحادث، لكشف ملابساته وأسباب انحراف وانقلاب الحافلة، لا سيما أنه سيتم استجواب سائق الحافلة، مع الاستماع إلى شهادات الشهود والمصابين بشأن الحادث، وفق صحف محلية.