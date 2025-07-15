دار الأوبرا السورية تبيع تذاكر فعالياتها الفنية بدولار واحد

أعلنت دار الأوبرا السورية، في وسط دمشق، عن سلسلة فعاليات فنية، محددةً أسعار التذاكر بدولار واحد تقريبا لأي أمسية موسيقية أو مسرحية.

وتمتد الفعاليات التي تتضمن مسرحيات وأمسيات غنائية وأخرى موسيقية، طوال شهر تموز/يوليو الجاري.

وقالت الدار الحكومية إن أسعار تذاكر غالبية الفعاليات تنقسم إلى فئتين، بسعر 10 و 15 ألف ليرة سورية (دولار واحد ودولار ونصف تقريباً).

وقوبل الإعلان بتفاعل واسع من قبل رواد دار الأوبرا وعشاق الفنون في البلاد، على الرغم من كون السعر الزهيد للتذاكر يشكل تحدياً في بلد تقل فيه الأجور الشهرية لغالبية السوريين عن مئة دولار.

وتتضمن الفعاليات التي ستشهدها دار الأوبرا، عرضا مسرحيا بعنوان "عوز" للكاتبة البريطانية "سارا كين"، وإخراج ديما أباظة، وقد بدأ بالفعل عرض المسرحية العالمية منذ يوم أمس الأول الأحد ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

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كما ستشهد الدار الأسبوع المقبل، أمسيتين موسيقيتين، الأولى على آلتي البيانو بعنوان "Two pianos one dance" يحييها مارينا بوهايتشوك وطارق داوود، والثانية تحييها الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة عدنان فتح الله.

كما يخوض الفنان السوري محمد حداقي بطولة منفردة في عمل مسرحي يحمل اسم "وصية مريم"، وهو من تأليف جمال آدم، وإخراج عجاج سليم، وسيمتد لسبعة أيام.

وستشهد دار الأوبرا في نهاية الشهر الجاري، أمسية غنائية بعنوان "زغاريد سورية- زفة عروس تراثية" يحييها "كورال غاردينيا" بقيادة سفانة بقلة.

وتضم دار الأوبرا السورية، مسرحاً رئيساً كبيراً بجانب أكثر من مسرح وقاعة وبهو يمكنها من استضافة أكثر من فعالية.

وتقع الدار في منطقة حيوية بوسط دمشق، مطلةً عل ساحة الأمويين الشهيرة في العاصمة؛ ما يسهل الوصول إليها من قبل روادها الكثر.