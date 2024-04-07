ثمنها بمتناول الجميع.. العلماء ينجحون في صناعة "عباءة الإخفاء" (صور)

نجح علماء بريطانيون أخيرا في صناعة "عباءة الإخفاء" التي لطالما كانت حلما لدى الجميع، وكانت تحكى عنها الحكايات وتدور في فلكها قصص الخيال.

ومن تلك القصص ما كان في سلسلة هاري بوتر، حيث كان السحرة يملكون عباءة يختفون بمجرد ارتدائها فلا يستطيع أحد رؤيتهم.