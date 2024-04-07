ثمنها بمتناول الجميع.. العلماء ينجحون في صناعة "عباءة الإخفاء" (صور)
نجح علماء بريطانيون أخيرا في صناعة "عباءة الإخفاء" التي لطالما كانت حلما لدى الجميع، وكانت تحكى عنها الحكايات وتدور في فلكها قصص الخيال.
ومن تلك القصص ما كان في سلسلة هاري بوتر، حيث كان السحرة يملكون عباءة يختفون بمجرد ارتدائها فلا يستطيع أحد رؤيتهم.
اليوم بعد جهد حثيث، وباستخدام تقنيات حديثة تعتمد على ما يسمى "ثني الضوء"، بات من الممكن لك أن تسير في وضح النهار دون أن يراك أحد، بحسب ما أوردته صحيفة الديلي ميل البريطانية.
ويبلغ طول العباءة المثيرة 6 أقدام وبإمكانها أن تخفي خلفها عدة أشخاص، كما أن سعرها بمتناول الجميع إذ يتوقع ألا يتجاوز ألف دولار أمريكي.
وتحتوي عباءة الإخفاء على عدد كبير من العدسات التي تعمل على ثني الضوء ما يجعل أي شيء خلفها غير مرئي.
من جهتها قالت الشركة المصنعة وهي (Invisibility Shield Co) إن العباءة من بنات أفكارها، حيث توصلت للفكرة الأولية عام 2022.
وأشارت إلى أنها منذ ذلك العام وتقوم بإجراء تجارب وتصاميم تعمل على إخفاء الأشخاص خلفها، وأخيرا تمكنت من صناعة هذه العباءة، التي سيكون سعرها بحدود 880 دولارا أمريكيا.