ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير مستندات رسمية للسائقين الراغبين في العمل بشركات النقل الذكي.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقا يتضمن ترويج صاحب الحساب لقدرته على استخراج أوراق مزورة لقائدي السيارات الراغبين في العمل عبر شركات النقل الذكي بمقابل مادي، واتخاذه من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطه.

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وأضاف البيان أنه "بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص - مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والادعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكي على خلاف الحقيقة، وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات، ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين من خلال تزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسؤولي تلك الشركات.. والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الاستفادة المادية".

وبينت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من نماذج فحص السيارات خالية البيانات، وختم لمنسوبين لإحدى الشركات المختصة بالفحص الفني للسيارات، وجهازا لاب توب، وطابعتا كمبيوتر، و12 هاتفاً محمولاً، و45 شريحة هاتف محمول، وبفحص المضبوطات فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.