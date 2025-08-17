"محاولة إنقاذ".. ما سبب وفاة الفنان المصري تيمور تيمور؟

كشفت مصادر مصرية، اليوم الأحد، ملابسات وتفاصيل حادثة وفاة الممثل ومدير التصوير الشهير تيمور تيمور، على أحد الشواطئ في محافظة مطروح.

وكان تيمور تيمور، وهو من أبرز مدراء التصوير في مصر والوطن العربي، قد لقي مصرعه غرقاً في وقت سابق يوم السبت، قضاء عطلة صيفية برفقة أسرته على أحد شواطئ مدينة "رأس الحكمة".

وخيم الحزن على الوسط الفني في مصر بعد إعلان رحيل تيمور تيمور، خاصة بعد الكشف عن ملابسات الوفاة، والتي تبين أنها جاءت بعد محاولات إنقاذ ابنه من الغرق.

وكتب الممثل المصري حسام داغر، الراحل تيمور، في رسالة مؤثرة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "أب ينقذ ابنه ويغرق هو.. يااه يا تيمور على الوجع.. عيني مش قادرة تبطل دموع".

وأضاف داغر: "سنين كتير عدت قدامي شفتك فيها كبرنا سوا وقدامي يا حبيبي. أطيب قلب وأنظف بني آدم. وجعت قلبي عليك قوي يا تيمور".

وختم الممثل المصري رسالته قائلاً: "يا رب احتسبه مع الشهداء ده مات غريق بينقذ ابنه يا رب ارحمه برحمتك و تولانا بالصبر".