رسالة مؤثرة لأنغام من محمود سعد.. ماذا قال لها؟

وجّه الإعلامي المصري محمود سعد، رسالة مؤثرة لمواطنته المغنية أنغام، بعد عودتها من رحلتها العلاجية الطويلة، إثر وعكة صحية قوية ألمت بها وأثرت على مجرى حياتها مؤخراً.

وكتب سعد عبر حسابه في "فيسبوك": "والله وحشنا صوتك يا أنغام.. سواء بتتكلمي أو بتغني.. كلمي جمهورك وناسك واهلك وإن شاء الله قريب نسمعك بتغني لهم يا صوتنا الجميل".

وأضاف سعد: "عارفة ليه؟ لأنك بنت الناس.. وأخت الناس.. واحدة من العيلة طول الوقت.. لا.. أنتِ نجمة العيلة"، على حد تعبيره.

وكان محمود سعد قد استبق تلك الرسالة بالترحيب بأنغام مع أنباء عودتها إلى مصر، وكتب: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة..".

يذكر أن محمود سعد كان المتحدث الرسمي باسم أنغام خلال وعكتها الصحية التي أجبرتها على السفر للخارج لتلقي العلاج لحالتها الصحية الصعبة، وكان وسيلة التواصل بين أنغام وجمهورها طوال خضوع أنغام للعلاج.