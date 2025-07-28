جريمة مروعة.. تعاونت مع عشيقها لقتل زوجها ضربًا وصعقًا

أقدمت امرأة وعشيقها على قتل زوجها بعد أن ضبطهما في علاقة غير شرعية، في حادثة صادمة شهدتها قرية لاجونيا راغوكانت بولاية بيهار الهندية.

ووفقًا لتقارير محلية، عُثر على الضحية، سونو جها، وهو في الثلاثين من عمره، جثة هامدة داخل منزله من قبل والده.

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وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود آثار جروح متعددة على جسده، وتم نقل الجثة إلى مستشفى صدر لإجراء التشريح.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة، سميتا جها، التي اعترفت خلال الاستجواب بتفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أنها كانت تدخل في مشاجرات متكررة مع زوجها، وأن العشيق، هاريوم، لم يكن يتقبل تعرضها للإيذاء من قبل سونو.

وبحسب بيان الشرطة، فقد تآمرت سميتا مع عشيقها للتخلص من زوجها، وهو ما حدث بعد شجار آخر بين الزوجين، حينما تواصلت سميتا مع هاريوم لتنفيذ خطتهما.

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وقد تم تسجيل قضية قتل، وتواصل الشرطة التحقيق مع الطرفين لكشف كافة ملابسات الجريمة.

وبحسب الاعترافات، أقدمت الزوجة وعشيقها على ضرب سونو جها على رأسه حتى فقد وعيه، ثم واصلا الاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يصعقاه بالكهرباء ويقوما بخنقه بسلك كهربائي حتى الموت.