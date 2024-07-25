في عملية نادرة، نجح فريق من الجراحين المصريين في استخراج فرشاة أسنان طولها 18 سنتيمتراً من معدة طالبة، ظلت بمعدتها 3 أشهر.

وكشف مستشفى المنصورة في بيان تفاصيل الجراحة، مشيرا إلى أن الطالبة كانت تتناول العشاء، وشعرت بانحشار لقمة في بلعومها، مما جعلها تشعر بالاختناق، وفي لحظة غير واعية، حاولت دفع اللقمة باستخدام فرشاة الأسنان، مما أدى إلى جعل البلعوم والمريء على استقامة واحدة، وانزلاق الفرشاة إلى المعدة.

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وأكد البيان أنه خلال فترة الثلاثة أشهر التي استقرت فيها الفرشاة في معدتها، عانت الطالبة من آلام مبرحة ومستمرة، مما أثر إلى حد بعيد على حياتها اليومية وصحتها العامة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واجه الأطباء تحديًا كبيرًا في استخراج الفرشاة، مما استدعى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية.

وأضاف البيان أن العملية تمت بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى المنصورة التخصصي، الذي أثنى على جهود الفريق الطبي، وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى، مؤكدا أن هذه العملية تعكس مستوى التميز والكفاءة اللذين تتمتع بهما وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى.