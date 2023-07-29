ياباني يحقق حلم طفولته ويتحول إلى كلب (فيديو)
تمكن المواطن الياباني المعروف باسم توكو من تحقيق حلم طفولته بأن يصبح كلبا.
وكان توكو يحلم منذ طفولته أن يكون حيوانا دائما، واستطاع أن يحقق حلمه وأخذ خطوته الأولى خارج فناء المنزل مرتديا زي الكلب، إذ قدرت قيمة الزي المعروف باسم "كولي الحدود الواقعي للغاية" بأكثر من 22 ألف دولار، وعمل على تكوين العديد من الصداقات مع الكلاب الأخرى.
ونشر توكو العديد من المقاطع عبر منصة يوتيوب التي تحوي أكثر من 30 ألف مشترك على قناته الخاصة، وشوهد وهو يلعب في الحديقة الخارجية لمنزله، وكان يمشي بأربع أرجل ويؤدي الحيل ليأخذ مكافأته ويخرج في نزهة على المقود ويستنشق ويبحث عن الكلاب في الحديقة الأخرى، ويتدحرج على الأرض وكأنه كلب حقيقي، وبعد أن لاقت مقاطعه استحسانا كبيرا، قرر الخروج إلى العلن بصفته كلبا وليس إنسانا.
والتقطت محطة تلفزيونية ألمانية مقطعا لتوكو أثناء تجوله في المدينة، حيث أعجب به المارة واقتربت منه كلاب بشكل فضولي.
وقال توكو إن هويته البشرية ستبقى متخفية، خوفا من ردات فعل من حوله في المجتمع، وحتى لا يحكم عليه المقربون منه، مضيفا أن خوفه من أن يقال عنه غريب أطوار من قبل أصدقائه هو أكثر ما يقلقه حول اعترافه بحقيقة حلمه.
ويستذكر توكو أنه كتب الحلم على دفتر تخرجه في المدرسة الابتدائية، قائلا: "أريد أن أصبح كلبا وأمشي في الخارج".
من جهتها، قالت الشركة اليابانية Zeppet ، التي تصنع أزياء الإعلانات التلفزيونية والأفلام، إنها أمضت 40 يومًا لصنع ملابس توكو بقيمة 22 ألف دولار.