ياباني يحقق حلم طفولته ويتحول إلى كلب (فيديو)

ونشر توكو العديد من المقاطع عبر منصة يوتيوب التي تحوي أكثر من 30 ألف مشترك على قناته الخاصة، وشوهد وهو يلعب في الحديقة الخارجية لمنزله، وكان يمشي بأربع أرجل ويؤدي الحيل ليأخذ مكافأته ويخرج في نزهة على المقود ويستنشق ويبحث عن الكلاب في الحديقة الأخرى، ويتدحرج على الأرض وكأنه كلب حقيقي، وبعد أن لاقت مقاطعه استحسانا كبيرا، قرر الخروج إلى العلن بصفته كلبا وليس إنسانا.

والتقطت محطة تلفزيونية ألمانية مقطعا لتوكو أثناء تجوله في المدينة، حيث أعجب به المارة واقتربت منه كلاب بشكل فضولي.