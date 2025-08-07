بقيمة 65 مليون جنيه.. القبض على "مداهم" بتهمة غسيل أموال

كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل إلقاء القبض على صانع المحتوى محمد خالد، المعروف إعلاميًا باسم "مداهم"، مؤخرًا بعد توجيه اتهامات رسمية له بارتكاب جرائم غسيل أموال قدرت بنحو 65 مليون جنيه، حصيلة أنشطة إلكترونية وصفت بـ"الخادشة للحياء" وتشكّل "اعتداءً صارخًا على قيم ومبادئ المجتمع".

ووفقًا لما أعلنته الجهات الأمنية، فإن "مداهم" استخدم الأرباح غير المشروعة التي جناها من نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس عدد من الشركات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال.

وذكرت التحقيقات أن البلوغر أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها لنشر محتوى يحتوي على ألفاظ وإيحاءات جنسية ومشاهد لا تتماشى مع الذوق العام، والهدف من ذلك كان رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية ضخمة بطرق مخالفة للقانون.

وأوضحت التحقيقات أنه على الرغم من محاولات المتهم لإخفاء مصدر تلك الأموال، من خلال إنفاقها على مشروعات عقارية وتأسيس كيانات تجارية صورية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبعه، وضبطه بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين.

وخلال عملية القبض عليه، عثرت الجهات المختصة بحوزته على مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية وكميات من مخدري الحشيش والأفيون.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بتعاطيه للمواد المخدرة، كما أقر بقيامه بنشر المقاطع المشار إليها لتحقيق الربح.