مصمم عالم "هاري بوتر".. رحيل ستيوارت كريغ بعد صراع مع باركنسون

رحل مصمم الإنتاج الشهير ستيوارت كريغ، أحد أعمدة سلسلة "هاري بوتر"، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع دام 14 عامًا مع مرض باركنسون.

وأكدت عائلته، في بيان، مؤثر أنه توفي بسلام في منزله، مشيرة إلى أنه لم يكن فنانًا استثنائيًا فحسب وحائزًا على جوائز أوسكار، بل كان أيضًا زوجًا وأبًا محبوبًا يتمتع بطيبة قلب لامست حياة كثيرين.

شارك الراحل كريغ في تصميم مشاهد جميع أفلام "هاري بوتر" الثمانية، بالإضافة إلى أعمال سينمائية بارزة مثل "المريض الإنجليزي" و"الرجل الفيل"، وفاز بثلاث جوائز أوسكار عن أفلام "Gandhi" و"Dangerous Liaisons" و"The English Patient"، إلى جانب ثماني ترشيحات أخرى، منها أربع عن سلسلة هاري بوتر. كما رُشح لـ16 جائزة بافتا وفاز بثلاث منها.

أخبار ذات علاقة رحيل عالم الأحياء الأمريكي ديفيد بالتيمور عن 87 عامًا

ترك خلفه زوجته باتريشيا ستانجروم، التي تزوجها في 1965، وابنتيه بيكي ولورا، وأربعة أحفاد.

وفي نعي نشرته نقابة مصممي الأفلام البريطانية، قال نيل لامونت، الذي عمل إلى جانبه: "ببالغ الحزن، أعلن وفاة صديقي ومعلمي ستيوارت كريج في 7 سبتمبر 2025. عملت معه في فيلم ’المريض الإنجليزي‘، وكانت التجربة بداية لاكتشاف موهبته العظيمة، ولطفه، وتواضعه... لقد كان رجلًا نبيلًا بكل معنى الكلمة".