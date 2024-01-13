دعوة سكان "أستراليا الغربية" لإخلاء منازلهم مع احتدام الحرائق

ناشدت السلطات في ولاية أستراليا الغربية السكان إخلاء منازلهم، السبت، بعد أن خرج حريق غابات عن السيطرة بالقرب من بيرث، عاصمة الولاية، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

واندلع أكثر من 40 حريق غابات، السبت، في الولاية الأكبر بأستراليا، مع تعرض السكان في منطقة تشيترينج على بُعد حوالي 60 كيلومترا شمالي بيرث لخطر الحريق، الذي أفادت السلطات بأنه خرج عن السيطرة.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة، بعد بدء ظاهرة النينو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.