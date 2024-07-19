أثار المطرب المصري عمرو دياب جدلًا واسعًا، بعد ظهورة بإطلالة جديدة ومختلفة في حفل أحياه، يوم أمس الخميس، في المملكة العربية السعودية، حيث تعرَّض للانتقاد والسخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عمرو دياب مرتديًا تيشيرتًا دون أكمام "كت"، وبشعر أبيض اللون، وأعفى شاربه وجزءًا من لحيته، كما كسا ذراعه الأيمن بالعديد من الوشوم، وارتدى أساور وساعة ذهبية، وحلقًا في أذنه.

وتعرّض الفنان الملقب بـ"الهضبة" لسيل من الانتقادات بسبب الإطلالة التي اعتبرها النشطاء بأنها "لا تليق بفنان تجاوز الـ 60 من عمره، كما أنها لا تليق بفنان كبير له تاريخ حافل مثل عمرو دياب".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ"الهضبة" بإطلالته الجديدة، ووضعوا عليها العديد من التعليقات الساخرة.

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وعلقت المذيعة نهى فؤاد على إطلابة الهضبة، قائلة: "عمرو دياب أجيال كتير رددت أغانيك، ودعمتك، وأخدت لقب الهضبة.. كفاية كده، واحتفظ بتاريخك الطويل، والصورة الذهنية لك في عقول كل الأجيال دي ومحبينك".

وأضافت أن "السن له احترامه، بلاش وحرام تتحول لمسخ وتضيّع تعب سنين.. أو أضعف الإيمان صوتك لسه حلو قدم فنًا دون ظهور وبلاش تصابي.. الزمن مالوش كبير".

بدورها، علّقت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على إطلالة عمرو دياب بالقول: "عمرو دياب بقي بالو يا ولدي النسخة الأمريكي، مش ناقصه غير أنه يعمل برسينج في مناخيره".

وكتب آخر: "أنا من شهر كتبت بوستًا وقولت عمرو دياب بقى شبه سبونج بوب.. حد يقوله أنا كنت بهزر والنعمة".