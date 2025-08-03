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دمية "لابوبو" النادرة تحقق رقماً قياسياً في البيع (صور)

دمية "لابوبو" النادرة تحقق رقماً قياسياً في البيع (صور)
دمى لابوبوالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 7:02 ص

بيعت دمية "لابوبو" النادرة بسعر قياسي بلغ 10,500 دولار على eBay، لتصبح أغلى دمية من سلسلة "القبيحة-اللطيفة" الشهيرة.

وتتميز الدمية بلون رمادي-بني وترتدي ملابس ماركة "فانز"، بالإضافة إلى حذاء رياضي وسويتشيرت وقبعة من سلسلة "The Monsters"، وفقا لتقرير "نيويورك بوست".

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وأُطلقت النسخة عام 2023 ضمن صناديق مفاجآت من "Pop Mart" بالتعاون مع "فانز"، بسعر أصلي 85 دولارًا، ما يعني ارتفاع قيمة إعادة البيع 125 مرة.

وأصبحت دمى "لابوبو" مطلوبة في الأسواق الثانوية، ويعتبرها الخبراء استثمارًا قويًا بسبب إنتاجها المحدود وجاذبيتها الفريدة.

كما أشار أليكس فونغ، مدير قسم ثقافة البوب في دار مزادات "Goldin"، إلى أن نسخ لابوبو المبكرة هي الأقدر على الاحتفاظ بقيمتها السوقية.

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عادةً ما تُباع دمى لابوبو بسعر يتراوح بين 20 و40 دولارا ضمن صناديق مفاجآت، أي أن المشتري لا يعرف أي دمية سيحصل عليها حتى يفتح العلبة.

لكن النسخ "السرية" – وهي الإصدارات المحدودة التي تكون احتمالات الحصول عليها منخفضة جدا (واحدة من بين كل 72 أو حتى 144 صندوقا) – تُباع بآلاف الدولارات على مواقع إعادة البيع.

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فعلى سبيل المثال، بيعت مؤخرًا نسخة "سرية" وردية اللون من دمية "Catch me if you like me"، التي طُرحت بأعداد محدودة أوائل عام 2024، مقابل 2,000 دولار على eBay.

ويُذكر أن هذه الدمى تنفد فور طرحها خلال الإصدارات الأسبوعية، إذ يُعاد تزويد المتاجر بها كل يوم جمعة عند الساعة العاشرة صباحا، وتُطرح على الإنترنت كل خميس عند الساعة التاسعة مساء.

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