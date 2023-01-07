تعرّف على أغلى غرفة فندقية في العالم
سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على أغلى غرفة فندقية في العالم والتي تأتي بسعر باهظ يُقدَّر بـ 100 ألف دولار في الليلة.
ولعل اللافت للنظر أنه يمكن للمليونيرات أن يقيموا في هذه الغرفة مجانًا، حيث لا يحتاج الضيوف الذين يحجزون غرفة "The Empathy Suite" في فندق "بالم كازينو ريزورت" في لاس فيغاس إلى الدفع عندما يمكنهم إثبات أن لديهم بطاقة ائتمان بحد أقصى يزيد رصيدها على مليون دولار.
ولكن إذا كان الشخص ليس غنيًا بالقدر الذي يجعله يحصل على هذه الغرفة مجانًا، بمعنى أن يكون حسابه البنكي أقل من مليون دولار، يمكنه دفع مقابل الغرفة مع منحه ائتمانًا بقيمة 10 آلاف دولار لإنفاقه في الكازينو الخاص في الفندق.
وعن مميزات هذا الجناح الفاخر، فهو يتكون من طابقين بمساحة ضخمة تبلغ 836 مترًا مربعًا، كما أنه يشتمل على سينما خاصة، وبار يتضمن 13 مقعدًا، وصالة كبيرة تتسع لأكثر من 50 ضيفًا، وغرفة طعام.
بالإضافة لذلك، يوجد أيضًا حمام سباحة خاص كبير بجدران زجاجية؛ يتميز بإطلالة جذابة على مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية.
بالاضافة لذلك، يوجد في الجناح غرفتا نوم كبيرتان، وغرف للياقة البدنية، وحوض استحمام ساخن و"سبا"، مع غرف للتدليك، وموظفون على مدار 24 ساعة؛ لتلبية جميع الاحتياجات، بما في ذلك خدمة الخادم الشخصي، وموظفو البار، وسائق خاص.
ويوجد في الغرفة الفندقية أيضًا قطعة فنية على شكل خزان عملاق مع اثنين من أسماك القرش المحنطة معلقين في الداخل.
وكان قد تم تصميم جناح "The Empathy Suite" من قبل الفنان البريطاني الشهير داميان ستيفن هيرست، والذي يعتبر أغنى فنان يعيش في بريطانيا مع ثروة تقدر بـ 215 مليون جنيه استرليني في العام 2010.
ويتميز "هيرست" بتصاميمه الخاصة التي تمثل الحيوانات المحفوظة مع استخدام القطع الماسية في عمله.