تعرّف على أغلى غرفة فندقية في العالم

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على أغلى غرفة فندقية في العالم والتي تأتي بسعر باهظ يُقدَّر بـ 100 ألف دولار في الليلة.

ولعل اللافت للنظر أنه يمكن للمليونيرات أن يقيموا في هذه الغرفة مجانًا، حيث لا يحتاج الضيوف الذين يحجزون غرفة "The Empathy Suite" في فندق "بالم كازينو ريزورت" في لاس فيغاس إلى الدفع عندما يمكنهم إثبات أن لديهم بطاقة ائتمان بحد أقصى يزيد رصيدها على مليون دولار.