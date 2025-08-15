الكشف عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

كشف مقربون وعاملون في الوسط الفني والإعلامي في الكويت، اليوم الجمعة، تفاصيل ومستجدات الحالة الصحية للفنانة الكويتية المخضرمة حياة الفهد التي ترقد في المستشفى منذ أيام.

وقال الإعلامي ومقدم البرامج، حمد قلم، إن مواطنته حياة الفهد لا تزال في قسم العناية المركزة وتحتاج لدعاء جمهورها ومحبيها، في إشارة لوضعها الصحي الحرج فيما يبدو.

وأضاف قلم، في تدوينة عبر موقع "إكس"، أن الفريق الطبي يمنع الزيارة عن النجمة الكويتية منذ دخولها المستشفى في الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، خالد الراشد، قد أشار أمس الخميس، لإمكانية نقل ممثلة التلفزيون والمسرح إلى خارج الكويت إذا استدعت حالتها ذلك.

وتعاني حياة الفهد،77 عاماً، من جلطة مفاجئة أصيبت بها بعد يوم واحد فقط من خضوعها لعملية قسطرة، ما استدعى نقلها فورًا إلى العناية المركزة.

وتحظى حالتها الصحية بمتابعة كبيرة من قبل جمهورها بجانب زملائها في الوسط الفني، وسط دعوات لها بالشفاء.

وتمتلك الفنانة القديرة رصيداً كبيراً من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال تقدم أعمالاً جديدة تعرض كل عام.

وحصلت حياة الفهد طوال مسيرتها الفنية الطويلة على العديد من الجوائز والتكريم في مناسبات ومهرجانات فنية في دول مختلفة.