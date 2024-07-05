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استئناف الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بعد ثوران إتنا

استئناف الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بعد ثوران إتنا
ثوركان جبل إتنا في صقلية.المصدر: AFP
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 4:15 م

استؤنفت الرحلات الجوية تدريجيًّا، يوم الجمعة، في مطار كاتانيا في صقلية، بعد توقف قصير جراء ثوران بركان جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، والذي أدى رماده إلى تعطيل المجال الجوي.

وتطلب الأمر تنظيف المدرج المغطى بالرماد للسماح باستئناف الرحلات المغادرة، وقالت الشركة المشغلة للمطار، إن عدد الطائرات القادمة يقتصر حاليًّا على اثنتين في الساعة.

وثار بركان إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترًا بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. في الأيام الأخيرة، قذفت فوهته المركزية تدفقات من الحمم البركانية وسُحب الرماد؛ مما أثر على الرؤية في مطار كاتانيا.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، الخميس، إن أعمدة الرماد وصلت إلى ارتفاع 4.5 كيلومترات، وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الشوارع وسط كاتانيا مغطاة بطبقة سميكة من الرماد الأسود؛ مما تسبب في تأخير حركة السير.

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ويعد مطار كاتانيا الدولي من أهم المطارات في إيطاليا، حيث يخدم الجزء الشرقي من صقلية، وهو وجهة سياحية شهيرة، ويمر من خلاله ملايين الركاب سنويًّا.

وأصدرت السلطات الإيطالية إنذارًا أحمر لبركان سترومبولي، الذي تسبب ثورانه في تشكل سحب كثيفة من الرماد.

ويقع البركان في الجزر الإيولية شمالي صقلية، وترتفع قمته إلى 920 مترًا عن سطح البحر، بينما تقع قاعدته على عمق 2000 متر تحت سطح البحر. يُعد سترومبولي من البراكين القليلة في العالم التي تنشط بشكل شبه مستمر.

بركانالرحلات الجويةأوروبا

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