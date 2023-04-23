عقب نشره "البوستر".. اتهامات لتامر حسني باقتباس فيلمه "تاج" من "ديدبول"

وفيلم "ديدبول" هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، من إخراج تيم ميلر، وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، وبطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين، تي جاي ميلر، جينا كارانو، براينا هيلدبراند، أندريه تريكتو، وليزلي أوغامس.

يذكر أن فيلم "تاج" واجه أزمات عدة، كان آخرها اتهام الفنان المصري أحمد التهامي للقائمين على الفيلم بسرقة فكرة الفيلم منه، قائلاً إن "فكرة التوأم الخارق ده بتاعي ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري".

وأضاف في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "مشروع عمري اللي أنا تعبت فيه كتبته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسة عندي يقين وإيمان بالله إن هييجي يوم وأعمله يتسرق مني ويعمله حد تاني، بغض النظر ده فيلمي ومشروعي".