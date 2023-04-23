عقب نشره "البوستر".. اتهامات لتامر حسني باقتباس فيلمه "تاج" من "ديدبول"
أثار نشر المغني والممثل المصري تامر حسني عبر حسابه في "إنستغرام" البوستر الدعائي التشويقي لفيلم "تاج" موجة من الجدل، عقب اتهامات وجهت له باقتباس فيلمه الجديد من الفيلم الأمريكي الشهير "ديدبول. / Deadpool" للنجم الكندي ريان رينولدز.
وجاءت فكرة الملصق الدعائي للفيلم شبيهة إلى حد كبير بشخصية رينولدز في سلسلة أفلام "ديدبول"، والفيلم من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، حيث ظهر تامر حسني وهو يرتدي قناعاً باللون الأحمر يغطي تفاصيل وجهه كلها، وكأنه بطل خارق.
وسارع بعض متابعي "نجم الجيل" عبر "إنستغرام" إلى التعليق على التشابه بين البوستر وشخصية "ديدبول"، متهمين الفنان المصري بالاقتباس من الفيلم الأمريكي: "تامر حسني يقلد ديدبول"، "فيلم تاج هو ديدبول الغلابة".
وفيلم "ديدبول" هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، من إخراج تيم ميلر، وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، وبطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين، تي جاي ميلر، جينا كارانو، براينا هيلدبراند، أندريه تريكتو، وليزلي أوغامس.
يذكر أن فيلم "تاج" واجه أزمات عدة، كان آخرها اتهام الفنان المصري أحمد التهامي للقائمين على الفيلم بسرقة فكرة الفيلم منه، قائلاً إن "فكرة التوأم الخارق ده بتاعي ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري".
وأضاف في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "مشروع عمري اللي أنا تعبت فيه كتبته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسة عندي يقين وإيمان بالله إن هييجي يوم وأعمله يتسرق مني ويعمله حد تاني، بغض النظر ده فيلمي ومشروعي".
وكانت الفنانة مي عمر قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من الفيلم، وذلك بعدما اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن عدم تقديم البطولة أيضاً، وكتبت عبر "إنستغرام": "للأسف وقعت تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني على أننا سنتقابل في عمل آخر قريباً، مع خالص أمنياتي له ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق".