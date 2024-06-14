عشية عرفة.. مشاهد من الحج في يوم التروية (صور)
بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري.
وفي يوم التروية، سيقضي الحجاج وقتهم في الدّعاء والذكر والتأمّل، وعشية الوقوف على جبل عرفة، ردّد الحجّاج القادمون من أركان العالم "الله أكبر" و"لبّيك اللّهم لبّيك".
وغادر الحجاج مكّة المكرّمة بالحافلات أو سيراً على الأقدام في ظل الحر الشديد، متّجهين إلى الموقع على بعد بضعة كيلومترات من المسجد الحرام.
وتجمع بالفعل أكثر من 1.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في مكة وما حولها لأداء فريضة الحج، ولا يزال العدد يتزايد مع انضمام المزيد من الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.
وتوقعت السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام مليوني حاج.
وبينت الشريعة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.