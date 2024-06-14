عشية عرفة.. مشاهد من الحج في يوم التروية (صور)

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري.

وفي يوم التروية، سيقضي الحجاج وقتهم في الدّعاء والذكر والتأمّل، وعشية الوقوف على جبل عرفة، ردّد الحجّاج القادمون من أركان العالم "الله أكبر" و"لبّيك اللّهم لبّيك".