آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد

أثارت الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد حالة من القلق بين جمهورها، بعد خضوعها لمتابعة طبية دقيقة داخل الكويت.

وأكد الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه في بيان رسمي أن حالة الفنانة الحالية شبه مستقرة، مشيراً إلى أنها ما زالت تتلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة داخل البلاد، ونفى ما تردد عن سفرها إلى لندن لتلقي العلاج، مؤكدًا أن جميع المستجدات الصحية تُنشر حصراً عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" ومن خلال الاتحاد.

وأوضح البيان أن حياة الفهد خضعت أواخر يوليو الماضي لعملية قسطرة، أعقبها تعرضها لجلطة دماغية أولى ثم ثانية خلال فترة العلاج؛ ما استدعى إبقاءها تحت إشراف طبي دقيق في العناية المركزة.

وأشار البيان إلى تحسن حالتها تدريجياً خلال الأيام الأخيرة؛ ما سمح للأطباء بإيقاف استخدام جهاز التنفس الاصطناعي الذي وُضع لها احترازياً في مراحل سابقة. كما يتابع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الوضع مباشرة مع الطاقم الطبي، ويهتم وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري بكل تطورات حالتها الصحية.

وأكد البيان أن الفريق الطبي يلتزم بالبروتوكولات المعمول بها في العناية المركزة، مع منع الزيارات لتفادي أي مخاطر تتعلق بالمناعة والعدوى، مع السماح فقط للأسرة والمقربين بالمراقبة من خلف الزجاج.

وأضاف البيان أن ملفها الطبي أُرسل إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن، تمهيداً لتحديد موعد محتمل في أحد المستشفيات البريطانية لاستكمال رحلة العلاج إذا اقتضت الحالة، مع التأكيد على أن وضعها الحالي شبه مستقر لكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة.