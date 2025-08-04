متوتر وحذر.. أول ظهور للأمير أندرو بعد صدور كتاب هزّ العائلة الملكية

ظهر الأمير أندرو علنًا لأول مرة بعد صدور سيرة ذاتية مثيرة للجدل بعنوان "اللقب: صعود وسقوط بيت يورك"، والتي رسمت صورة سلبية للغاية عنه مؤخرا.

وتم تصوير الأمير البالغ من العمر 65 عامًا وهو يقود سيارة "لاند روفر ديفندر" سوداء برفقة زوجته السابقة سارة فيرغسون، في طريقهما إلى قلعة وندسور لنزهة قصيرة.

وأشارت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن مظهر أندرو يعكس "حذرًا" و"شعورًا بالتهديد". ولاحظت أن فمه كان مغلقًا بشدة، وزوايا شفتيه مائلة للأسفل، مع خد منتفخ، مما قد يدل على التوتر أو الازدراء.

وأوضحت أن تعابيره بدت مختلفة تمامًا عن ظهوره السابق في المناسبات الملكية التي اتسمت بالحيوية. أما سارة فيرغسون فقد بدت متألمة وحزينة، حيث ارتسمت على وجهها علامات انزعاج عاطفي كبير.

ويأتي هذا الظهور تزامنًا مع تداعيات السيرة الذاتية التي كتبها أندرو لوني، والتي تضمنت مزاعم مثيرة تتعلق بحياة أندرو الشخصية وسلوكه. من بين أبرز الادعاءات، حدوث شجار جسدي مزعوم بينه وبين ابن شقيقه الأمير هاري في عام 2013. وقد نفى هاري وزوجته ميغان ماركل هذه الرواية بشدة، مؤكدين عدم وقوع أي شجار أو صدور تعليقات مسيئة من أندرو بحق ميغان.

كما تضمنت السيرة اتهامات للأمير أندرو من قبل المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، واصفًا إياه بأنه "مهووس جنسيًا" و"حيوان منحرف". وأضافت روايات أخرى أن أندرو يُعرف بتصرفاته غير الاجتماعية وسلوكه غير اللائق، بما في ذلك إطلاق نكات فظة وإحراج الموظفين، بل وتغيير مهام أحد العاملين لمجرد وجود "شامة" على وجهه.

وحتى بعد تنحيه عن واجباته الملكية، لا يزال الأمير أندرو يثير الجدل. وقد أعاد هذا الكتاب تسليط الضوء على ماضيه الجدلي، بينما زاد ظهوره العلني المليء بالتوتر من اهتمام الرأي العام بالفضيحة الملكية المتواصلة.



