مصر.. كشف غموض العثور على طفل مبتور الكفين بأرض زراعية

كشفت السلطات المصرية غموض حادثة العثور على طفل مبتور الكفين ومذبوح من الرقبة وملقى بأرض زراعية، مشيرة إلى أن 3 أشخاص ارتكبوا الواقعة بهدف سرقة هاتف محمول كان بحوزته.

وأصدرت الداخلية المصرية بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل جاء فيه: "كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط بتاريخ 18 الجاري من (سائق – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سن 8) عن منزلهما عقب خروجه للهو مع الأطفال خارج المنزل وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بوالدته وبتاريخ 21 الجاري عُثر على جثمان المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وبه جرح ذبحى بالرقبة وبتر بكفي اليدين".

وأضاف البيان: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين أشقاء - مقيمين بدائرة المركز واعترفوا بارتكابهم الواقعة واستدراجهم للمجنى عليه بقصد الاستيلاء على الهاتف المحمول وقيامهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإخفاء الجثمان بقطعة أرض زراعية بذات المنطقة بعد بترهم كفيه لمحاولة إخفاء البصمات".