يصمم بيل غيتس، الذي تقدر ثروته بـ153 مليار دولار، على الفوز بجائزة نوبل للسلام، إذ إن لديه فريقاً مكرساً لتشكيل صورته العامة لجعله يبدو أكثر قربًا من الناس، وفق ما جاء في كتاب صدر أخيرًا.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، يسلط كتاب "أنوبريتا داس" الجديد بعنوان "الملياردير، المهووس، المنقذ، الملك: بيل غيتس وسعيه لتشكيل عالمنا"، الضوء على جهود غيتس لتعزيز فرصه في الفوز بالجائزة المرموقة.

وأدت علاقة غيتس بالملياردير جيفري إبستين، الذي أدين بانتهاكات جنسية جسيمة، وانتحر في سجنه قبل محاكمته عام 2019، إلى تشويه صورته. فقد حاول إبستين مساعدة غيتس في الحصول على جائزة نوبل للسلام لعمله الخيري المفترض. ومع ذلك، لم تكلل جهودهما بالنجاح.

وينفي غيتس معظم الادعاءات الواردة في كتاب داس، ويعرب عن أسفه على ارتباط اسمه بإبستين.

ويتطرق الكتاب أيضًا إلى خيانة غيتس المزعومة وسلوكه غير اللائق تجاه النساء.

كما تشير التقارير إلى أن غيتس كان يلاحق المتدربات، ويتحرش بهن بشكل غير مرغوب فيه، ما تسبب في إزعاجهن.

وأعربت زوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، عن رفضها للقاءات التي كانت تتم بين غيتس وإبستين، وكشفت عن ندمها بعد لقائها مع المدان باستغلال الأطفال جنسياً.

ووُصفت لقاءات غيتس مع المتدربين في مايكروسوفت وتفاعلاته مع النساء بأنها خرقاء وغير لائقة.

وفضلا عن ذلك، يُزعم أن غيتس رتب لبناء نفق خاص تحت طريق سريع بالقرب من مجمع عطلاته في واشنطن لمنع انقسام الطريق إلى نصفين، ما يسلط الضوء على استخدامه للثروة لتحقيق مكاسب شخصية.

بشكل عام، أدى سعي غيتس للحصول على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب علاقاته وسلوكه المشكوك فيه، إلى خلق سردية معقدة حول ملياردير التكنولوجيا.

وطغت الخلافات والفضائح على جهوده الرامية إلى تشكيل شخصيته العامة وعمله الخيري؛ ما جعل إرثه تحت المجهر.