اعتقال امرأة بعد تداول فيديو لتعذيب ابنها على إنستغرام

ألقت السلطات الأمريكية القبض على امرأة من ولاية أوهايو، بعد إنذار أمني بشأن ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، الذي ظهرت وهي تعذبه في مقطع مصوّر نُشر عبر "إنستغرام".

وأفادت شرطة برونزويك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حذّر من احتمال تعرض الطفل للخطر؛ ما دفع إلى إصدار إنذار أمني أُلغي لاحقًا بعد العثور عليه.

وتم توقيف تياريكا بايمون، 32 عامًا، يوم الأحد 14 سبتمبر، عقب مطاردة انتهت بإنقاذ الطفل من سيارة كانت تقودها، حيث نُقل إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.

ووفقًا للشرطة المحلية، عُثر على تياريكا بايمون نائمة داخل السيارة وبحوزتها مسدس، فيما وُجد الطفل في المقعد الخلفي بحالة حرجة، يُعتقد أنه تعرض لإيذاء جسدي شديد شمل كسورًا في العظام وكدمات على معصميه. وأفاد الطفل للمحققين أن والدته ضربته بزجاجة وقيدته بأحزمة أو أدوات رياضية.

وأشار نائب رئيس شرطة روس، برايان كولهيب، إلى أن الفيديو الذي ظهر على "إنستغرام" أظهر الأم وهي تعذب ابنها، مؤكدًا أن السلطات اعتقدت أن حياته في خطر.

كما أوضحت الشرطة أن تياريكا بايمون بدت "مصابة بجنون العظمة" أثناء اعتقالها، وكانت تتحدث عن "شياطين".

وواجهت المتهمة عدة تهم، منها تعريض الأطفال للخطر، ومقاومة الاعتقال، وعرقلة عمل الشرطة، وتقديم هوية مزيفة. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت قد أقرت بالذنب أو وكلت محاميًا للدفاع عنها.